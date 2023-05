Incoronazione Re Carlo III, Harry siederà in terza fila e sarà il primo ad andarsene

Il principe Harry sarà seduto in terza fila nell’Abbazia di Westminster durante la cerimonia per l’incoronazione di Carlo III, insieme con i cugini. Lo riferiscono media britannici. Il duca di Sussex sarà seduto fra il marito della cugina principessa Eugenia, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra. In prima fila invece i ‘reali senior’: il principe William con la moglie Kate, il principe Edoardo con la moglie Sophie e i loro figli.

Harry presente all’incoronazione di Carlo, ma in terza fila

Harry è giunto ieri a Londra dalla California per partecipare all’incoronazione, non è accompagnato da Meghan come preannunciato e si prevede che rientri negli Stati Uniti subito dopo l’evento, per essere presente al quarto compleanno del figlio Archie che coincide proprio con il giorno dell’incoronazione di Carlo III.

Ci saranno naturalmente i fratelli del re: la principessa Anna, primogenita di Elisabetta e Filippo, assieme al secondo marito, l’ammiraglio Timothy Laurence. Il principe Andrea di York, non accompagnato da Sarah Ferguson (sebbene siano tornati a vivere assieme), che in quanto ex moglie non è stata invitata, e il principe di Edimburgo Edoardo , con la moglie Sophie.

Poi i nipoti del re, ovvero i figli dei fratelli: la principessa Eugenie di York con il marito Jack Brooksbank e la principessa Beatrice di York con il marito Edoardo Mapelli Mozzi; lady Louise Windsor e James, duca di Wessex (figli del principe Edoardo); Zara Phillips con il marito Mike Tindall e il fratello Peter Phillips (divorziato, quindi solo alla cerimonia benché abbia una nuova compagna). Questi ultimi sono figli della principessa Anna e non hanno titoli nobiliari per scelta della madre. I più attesi naturalmente sono i piccoli della famiglia: i principi George (che farà da paggio), Charlotte e Louis, e i loro cugini Savannah e Isla Phillips; Mia e Lena Tindall (senza il fratellino Lucas).

Presenti anche i figli di Camilla

A supportare la regina Camilla ci sono i suoi due figli: Tom e Laura Parker Bowles in Lopes, rispettivamente 48 e 45 anni, e cinque nipoti, alcuni dei quali sono suoi paggi d’onore: Gus, Louis, Freddy e Arthur. A dir la verità tra gli invitati c’è anche l’ex marito della regina, Andrew Parker Bowles, da cui ha divorziato nel 1995, perché i due sono rimasti buoni amici ed è stretto il rapporto che lo legava alla famiglia reale, alla regina Elisabetta II in primis.