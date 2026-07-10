Neonato circonciso su un tavolo da cucina. Cardiologo denunciato per lesioni colpose
Avrebbe eseguito una circoncisione su un neonato, svolgendo l’operazione su un cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Per questo i carabinieri del Nas di Brescia hanno denunciato un sessantatreenne cardiologo, da tempo residente in Italia. Il fatto risale allo scorso febbraio, quando il medico era stato contattato da una giovane coppia di origini pakistane, su consiglio di alcuni parenti.
L’intervento avrebbe avuto tuttavia delle complicazioni, perché il piccolo ha riportato delle lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Saranno gli esami sanitari e gli accertamenti investigativi a stabilire che cosa sia accaduto durante l’operazione e se il danno potesse essere evitato. Il medico è stato accusato del reato di lesioni colpose e gli è stata contestata anche l’esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata. Una violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di trentamila euro.