L’intervento avrebbe avuto tuttavia delle complicazioni, perché il piccolo ha riportato delle lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Saranno gli esami sanitari e gli accertamenti investigativi a stabilire che cosa sia accaduto durante l’operazione e se il danno potesse essere evitato. Il medico è stato accusato del reato di lesioni colpose e gli è stata contestata anche l’esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata. Una violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di trentamila euro.