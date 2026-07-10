La sanità italiana non è uguale dappertutto. Il nostro sistema universalistico, ossia che garantisce cure a tutti indipendentemente dal reddito, ha livelli di prestazioni molto differenti. A stabilirlo è una graduatoria che analizza la situazione regione per regione e che è basata sul Nuovo sistema di garanzia Lea, ossia sui Livelli essenziali di assistenza. A diffonderla è il ministero della Salute su dati che si riferiscono all’anno 2024.

L’analisi viene realizzata analizzando delle macroaree. Per ciascuna di essa viene assegnato un punteggio da zero a 100. Sul gradino più alto, riporta Repubblica, c’è il Veneto. L’Emilia-Romagna strappa il secondo posto alla Toscana che scende nella terza posizione. A seguire ci sono Piemonte e Provincia Autonoma di Trento. La Lombardia è sesta ed ha recuperato una posizione rispetto al 2023.

La graduatoria dimostra la grande differenza tra il Centro-Nord e il Sud. Il Veneto è al primo posto con 288 punti, segue Emilia-Romagna a quota 282, terza Toscana con 280. Seguono Piemonte con 272, Provincia autonoma di Trento con 271 e Lombardia con 270.

La grande differenza tra il Centro-Nord e il Sud, in basso anche Aosta e Bolzano

Le altre regioni sono più staccate. Oltre al Sud non va benissimo alla Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Bolzano. A seguire i punteggi raggiunti da tutte le altre regioni italiane dal settimo posto in poi:

Umbria (254)

Liguria (250)

Friuli Venezia Giulia (248)

Puglia (242)

Marche e Lazio (237)

Abruzzo (229)

Valle d’Aosta (213)

Sardegna (212)

Campania (209)

Provincia autonoma di Bolzano (206)

Basilicata (205)

Sicilia (196)

Molise (192)

Calabria (189).

Dal ministero fanno notare che c’è stato un significativo miglioramento complessivo del sistema: le Regioni che non raggiungono la sufficienza in almeno una delle tre macroaree di assistenza scendono da otto a tre.

Quali sono le macro aree che formano i Lea

Le macro aree che insieme formano i Lea, ossia i Livelli Essenziali di Assistenza sono: