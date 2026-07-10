Sanità, la graduatoria regione per regione: prima Veneto, seguono Toscana ed Emilia Romagna. Ultima la Calabria
La sanità italiana non è uguale dappertutto. Il nostro sistema universalistico, ossia che garantisce cure a tutti indipendentemente dal reddito, ha livelli di prestazioni molto differenti. A stabilirlo è una graduatoria che analizza la situazione regione per regione e che è basata sul Nuovo sistema di garanzia Lea, ossia sui Livelli essenziali di assistenza. A diffonderla è il ministero della Salute su dati che si riferiscono all’anno 2024.
L’analisi viene realizzata analizzando delle macroaree. Per ciascuna di essa viene assegnato un punteggio da zero a 100. Sul gradino più alto, riporta Repubblica, c’è il Veneto. L’Emilia-Romagna strappa il secondo posto alla Toscana che scende nella terza posizione. A seguire ci sono Piemonte e Provincia Autonoma di Trento. La Lombardia è sesta ed ha recuperato una posizione rispetto al 2023.
La graduatoria dimostra la grande differenza tra il Centro-Nord e il Sud. Il Veneto è al primo posto con 288 punti, segue Emilia-Romagna a quota 282, terza Toscana con 280. Seguono Piemonte con 272, Provincia autonoma di Trento con 271 e Lombardia con 270.
La grande differenza tra il Centro-Nord e il Sud, in basso anche Aosta e Bolzano
Le altre regioni sono più staccate. Oltre al Sud non va benissimo alla Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Bolzano. A seguire i punteggi raggiunti da tutte le altre regioni italiane dal settimo posto in poi:
- Umbria (254)
- Liguria (250)
- Friuli Venezia Giulia (248)
- Puglia (242)
- Marche e Lazio (237)
- Abruzzo (229)
- Valle d’Aosta (213)
- Sardegna (212)
- Campania (209)
- Provincia autonoma di Bolzano (206)
- Basilicata (205)
- Sicilia (196)
- Molise (192)
- Calabria (189).
Dal ministero fanno notare che c’è stato un significativo miglioramento complessivo del sistema: le Regioni che non raggiungono la sufficienza in almeno una delle tre macroaree di assistenza scendono da otto a tre.
Quali sono le macro aree che formano i Lea
Le macro aree che insieme formano i Lea, ossia i Livelli Essenziali di Assistenza sono:
- Prevenzione collettiva e sanità pubblica: Include la sicurezza alimentare, la medicina veterinaria, i programmi vaccinali, la medicina del lavoro e gli screening.
- Assistenza distrettuale: Raccoglie i servizi territoriali tra cui la medicina di base (medico di famiglia e pediatra), l’assistenza domiciliare, le visite specialistiche, i farmaci e le protesi.
- Assistenza ospedaliera: Copre i ricoveri ordinari, i day hospital, gli interventi chirurgici e le urgenze gestite dal pronto soccorso.