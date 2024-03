Il leader dell’Isis ucciso Abu Bakr al-Baghdadi e i suoi combattenti erano “ossessionati” dalle donne e hanno trasformato il “califfato” sotto il loro controllo in uno “stato per le donne”, ha detto la sua vedova in un’intervista esclusiva ad Al Arabiya, dal carcere iracheno dove è detenuta. Il gruppo estremista, guidato da al-Baghdadi, aveva preso il controllo di gran parte dell’Iraq e della vicina Siria nel 2014 e aveva iniziato a governare il territorio con il pugno di ferro.

Durante l’intervista, Asma Mohammed, attualmente detenuta dalle autorità irachene, ha affermato che l’Isis perpetua varie forme di abuso contro le donne, tra cui la schiavitù sessuale e i matrimoni forzati. Al-Baghdadi teneva più di 10 donne yazidi come “schiave” e ad un certo punto era persino sposato con una ragazza di 13 anni, ha detto la sua vedova.

“Al-Baghdadi e la sua organizzazione erano guidati da desideri oltre i limiti dell’umanità”, ha detto Mohammed, aggiungendo che suo marito è diventato così dopo la dichiarazione del califfato.

Suo marito ha anche sposato la figlia di 12 anni con un uomo di 23 anni durante il suo governo, ha detto la vedova.

Mohammed ha anche confermato di aver incontrato una volta l’operatrice umanitaria americana Kayla Mueller dopo che questa era stata catturata dall’ISIS e tenuta come schiava di al-Baghdadi. Nel 2017, il gruppo ha annunciato che la cittadina statunitense era stata uccisa in un attacco aereo giordano, un’affermazione che le autorità statunitensi hanno contestato. Mohammed ha anche espresso il suo scetticismo riguardo all’accuratezza della narrazione del gruppo sulla morte di Kayla Mueller.

Tuttavia, la vedova ha negato di avere informazioni sulle circostanze delle interazioni di Mueller con il leader dell’Isis. Diversi rapporti indicano che Mueller è stato ripetutamente violentato da al-Baghdadi.

Le forze appoggiate dagli Stati Uniti hanno sconfitto l’Isis in Iraq nel 2017 e due anni dopo in Siria. Nel 2019, Washington annunciò che le truppe statunitensi avevano ucciso al-Baghdadi in un’operazione nella Siria nordoccidentale. I resti del gruppo continuano ad attaccare i civili e le forze di sicurezza in entrambi i paesi.

Mohammed ha detto di aver sposato al-Baghdadi nel 1999, aggiungendo che in quel periodo lui stava conseguendo un master in un’università islamica. Lo ha descritto come un individuo normale, senza inclinazioni estremiste. Tuttavia, Mohammed ha affermato che tutto è cambiato dopo che al-Baghdadi è stato arrestato dalle forze statunitensi nel 2004 “senza motivo”.

Secondo lei, la sua ideologia ha subito una profonda trasformazione durante il suo anno di reclusione.

Mohammed ha affermato che al-Baghdadi attribuisce un’importanza significativa alla sua sicurezza personale, dandole la priorità sopra ogni altra cosa. Ha detto di non aver mai visto al-Baghdadi partecipare direttamente ad alcuna attività di combattimento.

A Raqqa, ex capitale de facto dell’Isis in Siria, Mohammed ha identificato Mansour, un uomo di 23 anni, come il più stretto collaboratore di al-Baghdadi. Ha detto che al-Baghdadi ha organizzato il matrimonio di sua figlia di 12 anni, Umaimah, con Mansour.