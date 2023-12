Kuwait: le condoglianze anche dell’Arabia Saudita dopo la morte dell’emiro

Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, ha espresso le sue condoglianze al nuovo emiro del Kuwait dopo la scomparsa del suo predecessore Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Il principe ereditario saudita si è recato in Kuwait secondo le direttive del re Salman ed è stato ricevuto dallo sceicco Meshal Al-Ahmad Al-Sabah. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita. Sheikh Meshal ha ringraziato il principe ereditario per le sue condoglianze.

Il defunto emiro è stato sepolto domenica nel cimitero di Sulaibikhat dopo una preghiera funebre. È morto sabato all’età di 86 anni.

Domenica 17 dicembre le preghiere funebri in contumacia sono state eseguite presso la Grande Moschea della Mecca e la Moschea del Profeta a Medina.

Sheikh Nawaf, la cui bara era avvolta nella bandiera del Kuwait, è stato sepolto insieme ai suoi parenti, dopo le preghiere nella moschea Bilal bin Rabah.

Al funerale del defunto emiro hanno partecipato membri della famiglia Al Sabah e presidente del parlamento del Kuwait, secondo l’agenzia di stampa statale KUNA.

Lo sceicco Mishal e la famiglia reale riceveranno personalmente le condoglianze delle persone presso il Diwan della famiglia Al-Sabah al Palazzo Bayan lunedì e martedì.

Dignitari da tutto il mondo, tra cui il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin e il re giordano Abdullah, si recheranno in Kuwait per rendere omaggio. L’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, è arrivato in Kuwait nel pomeriggio del 17 dicembre. Anche il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian presenterà le condoglianze a nome del presidente Ebrahim Raisi.

Sheikh Nawaf ha ricoperto diversi incarichi durante i suoi sessant’anni di servizio pubblico, tra cui ministro della difesa, degli interni, del lavoro e vice capo della guardia nazionale.

Il defunto emiro era percepito a livello nazionale come un costruttore di consenso che cercava di riparare un rapporto a lungo teso tra il parlamento e il governo.