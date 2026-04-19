I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix è da poco disponibile la terza stagione della serie La legge di Lidia Poët, con protagonista Matilda De Angelis. Tra le serie, prosegue il successo di The Cleaning Lady e quello della seconda stagione di One Piece. Tra i film, invece, segnaliamo l’uscita del thriller Thrash – Furia dall’Oceano e l’horror Smile 2. Su Prime Video, invece, prosegue il successo della quinta stagione di The Boys, la celebre serie tv ideata da Eric Kripke, basata sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche la commedia Balls Up, con Mark Wahlberg, e il thriller Crime 101, con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo.

Netflix, i film e le serie tv del momento

La legge di Lidia Poët (Terza stagione, Drammatico) con Matilda De Angelis.

(Terza stagione, Drammatico) con Matilda De Angelis. Ronaldinho: l’inimitabile (Serie tv 2026, Documentario).

(Serie tv 2026, Documentario). The Cleaning Lady (Serie tv 2024, Thriller/Drammatico) con Élodie Yung.

(Serie tv 2024, Thriller/Drammatico) con Élodie Yung. XO, Kitty (Terza stagione, Romantico).

(Terza stagione, Romantico). Thrash – Furia dall’Oceano (Film 2026, Thriller) di Tommy Wirkola.

(Film 2026, Thriller) di Tommy Wirkola. Non abbiam bisogno di parole (Film 2026, Drammatico/Musicale) di Luca Ribuoli.

(Film 2026, Drammatico/Musicale) di Luca Ribuoli. Smile 2 (Film 2024, Horror) di Parker Finn, con Naomi Scott.

(Film 2024, Horror) di Parker Finn, con Naomi Scott. Il robot selvaggio (Film 2024, Animazione).

Prime Video, film e serie tv del momento