Tre milioni di pensionati italiani ricevono l’assegno tramite mail dell’Inps
Aprile 2026, sono più di 3 milioni i pensionati che scelgono di ricevere il cedolino pensione tramite posta elettronica.
Cedolino pensione digitale
Lo afferma l’Inps in un comunicato, confermando la crescente fiducia verso gli strumenti digitali e l’efficacia delle strategie adottate per semplificare l’accesso alle informazioni previdenziali.
Oltre all’invio via e-mail, si registra un ampio utilizzo del servizio di consultazione online del cedolino, accessibile attraverso il sito istituzionale. Nel corso del 2026, gli accessi mensili al servizio on line “Cedolino della pensione” hanno superato i 2 milioni.
Ancora più rilevanti i numeri degli accessi tramite applicazione mobile, che contano una media di 3 milioni di accessi, con picchi oltre i 4 milioni a gennaio.
Intorno al giorno 20 di ogni mese, insieme alla pubblicazione dei cedolini del mese successivo, sul sito viene resa disponibile un’informativa con una sintesi delle principali operazioni effettuate sulla singola mensilità.
L’Inps intende rendere sempre più chiaro il contenuto del cedolino, grazie alla progressiva revisione e semplificazione delle voci utilizzate e alla spiegazione delle diverse attività che incidono sull’importo mensile (come conguagli fiscali relativi all’Irpef o a seguito della dichiarazione dei redditi effettuata tramite modello 730).