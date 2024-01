Oscar Pistorius rilasciato dopo 9 anni di carcere. È già nella lussuosa villa dello zio

In un comunicato rilasciato dal Ministero della Giustizia del Sudafrica alle 06.30 si conferma che Oscar Pistorius, come previsto, è ufficialmente da oggi in libertà vigilata e che è stato rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria, dopo aver scontato quasi 9 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata, Reeva Steenkamp. Pistorius si trova già nella lussuosa villa dello zio Arnold Pistorius a Waterkloof, qartiere ricco di Pretoria.

Oscar Pistorius, la nota del Dipartimento dei Servizi Correzionali

A inizio settimana, il Dipartimento dei Servizi Correzionali (Dcs) ha confermato la data della libertà vigilata al 5 gennaio, confermando quanto precedentemente comunicato nello scorso novembre. Il portavoce del Dcs, Singabakho Nxumalo, ha dichiarato alla stampa che la decisione di concedere la libertà vigilata a Pistorius è stata presa dopo aver valutato il profilo di Pistorius e altro materiale presentato ai fini dell’esame della libertà vigilata. “Il Dipartimento afferma che la decisione di mettere il detenuto Oscar Pistorius in libertà vigilata, con effetto dal 5 gennaio 2024, rimane valida e deve essere applicata”. “Ciò significa che Pistorius sarà ammesso a un sistema di correzione comunitaria e sarà monitorato fino alla scadenza della sua pena nel 2029 – ha dichiarato Nxumalo – l’elevato profilo pubblico legato a Pistorius non lo rende diverso dagli altri detenuti né giustifica un trattamento incoerente”.