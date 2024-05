La denuncia contro American Airlines da parte di tre passeggeri di colore mette in luce un caso di presunta discriminazione razziale. I passeggeri sostengono di essere stati allontanati dall’aereo insieme ad altri uomini neri a causa di un presunto odore corporeo sgradevole segnalato da un assistente di volo. Questo episodio ha portato alla presentazione di una causa presso il tribunale federale di New York. Secondo quanto riportato nella denuncia, i passeggeri hanno ricevuto l’ordine di scendere dall’aereo poco prima del decollo senza alcuna spiegazione. Hanno anche notato che molti altri uomini neri a bordo hanno ricevuto lo stesso trattamento. I passeggeri hanno contestato questa azione, sostenendo di essere stati discriminati a causa della loro razza.

American Airlines ha offerto di riprenotare i passeggeri, ma quando si sono resi conto che non c’erano altri voli disponibili per New York quella sera, gli otto passeggeri sono stati reimbarcati sullo stesso volo dal quale erano stati fatti scendere. La causa intentata da Public Citizen, un gruppo di difesa dei consumatori, solleva gravi accuse di discriminazione razziale e profiling. La compagnia aerea ha dichiarato di prendere sul serio tutte le denunce di discriminazione e ha affermato di voler assicurare un’esperienza positiva ai propri clienti. La compagnia ha dichiarato di essere al lavoro per indagare sulla vicenda e ha sottolineato che le affermazioni non riflettono i suoi valori fondamentali.