I massicci raid sferrati oggi dalla Russia su Kiev hanno colpito due strutture sanitarie: dopo l’ospedale pediatrico Okhmatdyt, un altro bombardamento ha colpito un altro ospedale. “Attualmente sappiamo di quattro morti e tre feriti. Non c’è perdono per questo”, ha denunciato il difensore civico Dmytro Lubinets, come riporta l’agenzia Unian.

“Oggi la Russia ha colpito molte città dell’Ucraina: Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, città della regione di Donetsk. Ha colpito, in particolare, un ospedale pediatrico, uno dei più importanti non solo per il nostro Paese, ma per l’intera nostra regione” e “attualmente più di 100 persone sono rimaste ferite, 27 sono rimaste uccise da questo attacco”, ha detto in conferenza stampa a Varsavia Volodymyr Zelensky.

Le parole del rappresentante Unicef in Ucraina

L’invasione su larga scala da parte della Russia continua ad avere un impatto sproporzionato sui bambini. Abbiamo ricevuto notizie terribili di un ospedale pediatrico a Kiev ampiamente danneggiato in un attacco questa mattina, con notizie di vittime. I bambini non sono un obiettivo e devono essere sempre protetti”. Così Munir Mammadzade, rappresentante dell’Unicef in Ucraina, su X. Sempre su X l’Ufficio Unicef in Ucraina fa sapere che “soccorritori, personale ospedaliero e volontari stanno rimuovendo le macerie e cercano le persone intrappolate sotto le macerie dopo un attacco avvenuto questa mattina. I bambini e gli ospedali non sono un obiettivo e devono essere sempre protetti. Gli attacchi devono finire”.

Il premier estone: “Immagini scioccanti”

“Le immagini dei missili russi colpiscono l’ospedale Okhmatdyt, il più grande ospedale pediatrico dell’Ucraina, sono scioccanti”. Questo attacco “ci ricorda perché dobbiamo sostenere l’Ucraina e perché i russi, veri e propri criminali di guerra, devono essere chiamati a risponderne”. Lo scrive su X la premier estone Kaja Kallas.