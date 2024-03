Quando la morte ti segna, non le sfuggi: il caso di uomo di soli 29 anni morto il giorno del suo fidanzamento lo conferma. È successo in Australia, Fremantle. Vittima della sciagura è stato Liam Trimmer, poliziotto di origine inglese, morto per un taglio alla gola dopo una caduta sotto gli occhi della sua compagna e prossima moglie, Lilly Watts. Avevano invitato amici e parenti per annunciare le prossime nozze e la nascita, fra qualche mese, di un erede.

La coppia aveva organizzato la festa nella loro casa a Fremantle, nell’Australia occidentale, e nell’occasione hanno detto ai propri cari che Lilly era incinta di 14 settimane. Qualche istante dopo, Trimmer è caduto e si è tagliato la carotide, importante arteria del collo. Come sia potuto accadere non è stato chiarito.

LillyWatts è un’infermiera e gli ospiti della festa erano in gran parte agenti di polizia e operatori sanitari che hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita, ma le sue ferite erano troppo gravi. Watts ha parlato del suo dolore a Charlotte Karp del Daily Mail Australia e ha detto che il suo fidanzato era “veramente entusiasta di diventare papà”. “Non ho mai conosciuto un amore come quello di Liam e questo crepacuore e questo vuoto sono così travolgenti”, ha detto. “Sarà sempre l’amore della mia vita e il nostro bambino saprà che uomo meraviglioso era.”

Un amico intimo di LillyWatts, Mel Kelly, ha creato una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per la mamma single. Kelly ha scritto: “Il mondo di Lilly è stato distrutto da uno strano incidente che ha causato la morte del suo amato fidanzato”, si legge nella raccolta fondi. La serata doveva essere una gioiosa celebrazione del recente fidanzamento di Lilly e Liam e l’annuncio della loro gravidanza, un’enorme pietra miliare nel loro viaggio insieme. ‘Amici e parenti si sono riuniti per condividere la loro felicità. In un crudele colpo di scena, la vita di Liam è stata interrotta lasciando dietro di sé un vuoto che non potrà mai essere riempito.’ Ha detto che la signora Watts ha perso la sua “anima gemella” che ora affronta la prospettiva di crescere suo figlio da sola, mentre si destreggia tra i costi della vita