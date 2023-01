Ron Jeremy non sarà processato per stupro, il famoso attore porno soffre di demenza (foto ANSA)

Ron Jeremy, 69enne famoso pornoattore americano, soffre di “grave demenza” e quindi non sarà processato per stupro. L’attore, che è apparso in più di 1.700 film hard tra gli anni 70 e 90, è stato ordinato di sottoporsi a esami psichiatrici prima di un processo per accuse di violenza contro 21 donne e ragazze.

Ron Jeremy non sarà processato per stupro

Il Los Angeles Times, citando un’email che ha ottenuto, ha riferito che esperti di salute mentale sia dell’accusa che della difesa hanno scoperto che è mentalmente incapace, con poche possibilità di recupero.

“In seguito all’esame degli esperti, l’imputato sarà dichiarato incapace di essere processato”, ha scritto il vice procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, Paul Thompson, in un’email di cui il giornale ha preso visione sottolineando che se l’attore “se non migliora, non saremo in grado di processarlo per i suoi crimini. Poiché i procedimenti penali sono sospesi fintanto che è incompetente, non possiamo nemmeno ottenere da lui una dichiarazione di colpevolezza o discutere altre misure per ottenere giustizia per le vittime in questo caso”, prosegue l’email. “.

Le accuse nell’estate del 2020

Le accuse al 69enne erano state formulate nel giugno del 2020. Il pornoattore inizialmente era stato accusato di tre stupri e dell’aggressione sessuale di una quarta donna: una “serie” che sarebbe avvenuta nel periodo intercorso tra il 2014 e il 2019. Jeremy aveva respinto tutte le accuse ma era stato arrestato ugualmente. A processo, avrebbe rischiato un massimo di 90 anni di carcere. Il suo avvocato aveva reagito con quasi truce ironia: “Ron, nel corso degli anni, per quello che è, è stato praticamente l’amante di oltre 4 mila donne. E affermare che è uno stupratore va oltre. Voglio dire: le donne gli si lanciano addosso”.