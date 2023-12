Gli Stati Uniti hanno annunciato la nascita di una coalizione di 10 paesi per reprimere gli attacchi missilistici e di droni Houthi contro le navi che transitano nel Mar Rosso. Ci sono Gran Bretagna, Francia, Bahrein e Italia tra i paesi che hanno aderito all’”iniziativa di sicurezza multinazionale”.

“I paesi che cercano di sostenere il principio fondamentale della libertà di navigazione devono unirsi per affrontare la sfida posta da questo attore non statale”, ha affermato in una nota il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin.

I ribelli Houthi sostenuti dall’Iran hanno intensificato gli attacchi contro petroliere, navi mercantili e altre imbarcazioni nel Mar Rosso, mettendo in pericolo una rotta di transito che trasporta fino al 12% del commercio globale.

La coalizione di sicurezza, ha affermato Austin, opererà “con l’obiettivo di garantire la libertà di navigazione per tutti i paesi e rafforzare la sicurezza e la prosperità regionale”.

Comprende Stati Uniti, Regno Unito, Bahrein, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles e Spagna, ha affermato Austin.

I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, hanno dichiarato in precedenza di aver attaccato due navi “collegate a Israele” nel Mar Rosso in solidarietà con Gaza, mentre sempre più compagnie bloccano il transito attraverso la via d’acqua travagliata ma vitale.

Gli attacchi alla Swan Atlantic, di proprietà norvegese, e ad un’altra nave identificata dagli Houthi come la MSC Clara sono gli ultimi di una serie di incidenti marittimi che stanno interrompendo il commercio globale nel tentativo di fare pressione su Israele sulla sua guerra contro i militanti di Hamas.

In un comunicato, i ribelli yemeniti hanno affermato di aver effettuato una “operazione militare contro due navi legate all’entità sionista” utilizzando droni navali.

Hanno promesso di “continuare a impedire a tutte le navi dirette ai porti israeliani di navigare nel Mar Arabo e nel Mar Rosso” finché non saranno ammessi più cibo e medicine a Gaza.

Ma l’armatore della Swan Atlantic, la norvegese Inventor Chemical Tankers, ha dichiarato in un comunicato che la nave “non ha alcun legame con Israele” ed è stata gestita da una società di Singapore, aggiungendo che l’equipaggio indiano è rimasto illeso e la nave ha subito danni limitati.

Il gigante petrolifero britannico BP è stato l’ultimo a sospendere il transito attraverso il Mar Rosso lunedì, mentre la compagnia di navigazione taiwanese Evergreen ha dichiarato che sospenderà le sue spedizioni di merci israeliane con effetto immediato.

Anche Frontline, una delle più grandi compagnie di navi cisterna del mondo, ha affermato che sta dirottando le navi e “consentirà solo nuovi affari” che potrebbero essere instradati attraverso il Capo di Buona Speranza del Sud Africa.

Gli attacchi del Mar Rosso hanno costretto le compagnie di assicurazione ad aumentare significativamente i premi sulle navi, rendendo antieconomico per alcuni il transito attraverso il Canale di Suez.

Il colosso italo-svizzero Mediterranean Shipping Company, la francese CMA CGM, la tedesca Hapag-Lloyd, la belga Euronav e la danese A.P Moller-Maersk – quest’ultima che rappresenta il 15% del trasporto globale di container – hanno tutti smesso di utilizzare il Mar Rosso fino a nuovo avviso.