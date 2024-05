Le madri di Miss Usa e Miss Teen Usa hanno denunciato trattamenti inaccettabili e abusi subiti dalle figlie durante il loro periodo di reginette di bellezza. Barbara Srivastava, madre di Miss Teen Usa Uma Sofia Srivastava, e Jackeline Voigt, madre di Miss Usa Noelia Voigt, hanno espresso il dolore delle loro figlie, sottolineando che il sogno di diventare reginette di bellezza si è trasformato in un incubo. Entrambe le donne hanno chiesto scuse da parte della Miss Universe Organization, l’ente che organizza i due concorsi, per il trattamento subito dalle figlie. Noelia Voigt è stata la prima a rinunciare al titolo, citando problemi di salute mentale, mentre Uma Sofia Srivastava ha seguito la stessa strada il giorno successivo, affermando che i suoi valori personali non erano più in linea con quelli dell’organizzazione. Le madri hanno invitato al boicottaggio di tutti i concorsi legati a Miss Usa. Anche Stephanie Skinner, seconda classificata a Miss Teen Usa, ha rinunciato alla corona in segno di solidarietà verso le colleghe.

Le denunce non si limitano alle madri: Claudia Michelle, ex direttrice dei social media del brand, ha descritto l’ambiente di lavoro come tossico e segnato dal bullismo, dimettendosi tre giorni dopo le dimissioni delle due Miss. Ha sottolineato che le reginette dovrebbero essere ascoltate e non silenziate.