Più di 20 paesi si sono uniti alla coalizione guidata dagli Stati Uniti per proteggere la navigazione marittima del Mar Rosso dagli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen. Lo ha annunciato il Pentagono.

Gli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno ripetutamente preso di mira le navi nella vitale rotta marittima con attacchi che, secondo loro, sono a sostegno dei palestinesi a Gaza, dove Israele sta combattendo il gruppo palestinese di Hamas.

“Ora abbiamo più di 20 nazioni che hanno accettato di partecipare” alla coalizione, ha detto ai giornalisti il portavoce del Pentagono, il maggiore generale Pat Ryder.

Ryder ha affermato che gli Houthi stanno “attaccando il benessere economico e la prosperità delle nazioni di tutto il mondo”, diventando di fatto “banditi lungo l’autostrada internazionale che è il Mar Rosso”.

Le forze della coalizione “funzioneranno come una sorta di pattuglia autostradale, pattugliando il Mar Rosso e il Golfo di Aden per rispondere – e assistere se necessario – navi commerciali che transitano su questa vitale via d’acqua internazionale”, ha affermato, invitando gli Houthi a cessare i loro attacchi.

L’ultimo round del conflitto Israele-Hamas è iniziato quando il gruppo palestinese ha effettuato un attacco oltre confine il 7 ottobre che ha ucciso circa 1.140 persone in Israele.

Giurando di distruggere Hamas, Israele ha iniziato un incessante bombardamento di obiettivi a Gaza, insieme a un’invasione di terra, che secondo il governo di Hamas di Gaza mercoledì ha ucciso almeno 20.000 persone.

Queste morti hanno provocato una rabbia diffusa in Medio Oriente e hanno dato impulso agli attacchi dei gruppi armati nella regione, compresi gli attacchi Houthi contro le navi del Mar Rosso.

Lunedì scorso gli Stati Uniti hanno annunciato la nascita di una coalizione multinazionale del Mar Rosso, mentre gli Houthi hanno avvertito due giorni dopo che avrebbero reagito se attaccati.