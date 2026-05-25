Una tragedia ha sconvolto la comunità di Nurri, piccolo centro di circa duemila abitanti nel sud della Sardegna. Un bambino di appena quattro anni è morto dopo essere stato travolto dal trattore condotto dal padre nelle campagne del paese.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 24 maggio, intorno alle 15.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava effettuando alcune manovre con il mezzo agricolo quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe investito accidentalmente il figlio che si trovava nelle immediate vicinanze. L’impatto è stato violentissimo e per il piccolo le conseguenze si sono rivelate purtroppo fatali.

I soccorsi e le indagini sulla dinamica

Sul posto è intervenuta tempestivamente la centrale operativa del 118, che ha inviato un’ambulanza e richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso per tentare un rapido trasferimento in ospedale. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare il bambino, ma ogni tentativo si è rivelato vano a causa della gravità delle ferite riportate.

Nell’area della tragedia sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Isili, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza quanto accaduto. L’intera comunità di Nurri è sotto shock per una tragedia che ha lasciato sgomento e dolore tra i residenti del piccolo centro sardo.