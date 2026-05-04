Nel 2011 sposò un uomo che si spacciava per un funzionario di Polizia. Lei, ignara della realtà dei fatti, gli prestò anche del denaro. Lui venne poi smascherato dagli agenti della Squadra Mobile di Roma, che lo sorpresero con una divisa, trovando pure documenti e pratiche false. Per uscire da quel matrimonio, Agnese Di Sarli, originaria di Teggiano (Salerno), ci ha messo 13 anni. Oggi si appella al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché i tempi della giurisdizione civile siano più snelli per chi potrebbe trovarsi nella sua situazione.

“Riformare le norme sul matrimonio e ridurre i tempi della giustizia”, chiede Di Sarli, che ha raccontato la sua vicenda nel libro “Rosso Amarone”. Nel testo indirizzato al Capo dello Stato racconta la sua esperienza e punta a sensibilizzare su casi simili. Sul piano giudiziario, il percorso si è concluso solo nel 2024. Il divorzio è arrivato dopo un iter lungo e complesso. Tra le difficoltà, l’irreperibilità dell’ex coniuge. “Ci sono voluti 13 lunghissimi anni per uscire dall’incubo”, scrive denunciando le conseguenze personali della vicenda: “In questi anni – spiega – mi è stata negata la possibilità di avere un figlio”. Nel mirino, la normativa civile italiana. In particolare, l’articolo 122 del codice del 1942.

Secondo Di Sarli, la norma è ormai inadeguata. Non contemplerebbe casi di inganno o violenza morale nel matrimonio. E non consentirebbe una rapida nullità del vincolo. L’autrice confronta il sistema civile con quello ecclesiastico. Il diritto canonico, osserva, si è aggiornato nel tempo. Diversamente dalla normativa civile rimasta invariata. Non è la prima volta che la donna si rivolge alle istituzioni. Già nel 2014 aveva scritto all’allora Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Oggi rinnova la richiesta di riforma del diritto di famiglia a Mattarella.