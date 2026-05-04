Il Tribunale di Monza ha stabilito che i genitori dei due minorenni responsabili dell’omicidio di Cristian Sebastiano dovranno risarcire la famiglia della vittima con 260 mila euro. Secondo i giudici, i genitori hanno una responsabilità diretta e indiretta nel delitto commesso dai figli. La decisione arriva a distanza di due anni dalla sentenza penale che ha già condannato i due giovani, all’epoca dei fatti rispettivamente di 14 e 15 anni.

L’omicidio e la condanna dei minorenni

Il delitto risale al 29 novembre 2020, quando il 42enne Cristian Sebastiano fu ucciso durante un incontro avvenuto per una presunta vendita di droga. L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato aggredito dai due ragazzi e derubato della sostanza stupefacente.

Dopo un lungo iter giudiziario, tra perizie psichiatriche e appelli, la Corte d’Appello bis ha confermato la condanna a 12 anni e 10 mesi di reclusione. La Corte di Cassazione ha poi respinto il ricorso, rendendo definitiva la sentenza nel dicembre 2024.

La responsabilità educativa dei genitori

Secondo i giudici, i genitori non avrebbero vigilato adeguatamente sui figli né garantito un’educazione sufficiente a prevenire comportamenti illeciti. La responsabilità viene quindi inquadrata sia come “culpa in vigilando” sia come “culpa in educando”.

La sentenza richiama l’articolo 2048 del codice civile, che stabilisce la responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minorenni conviventi, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto. Per il Tribunale, il risarcimento rappresenta quindi una conseguenza diretta non solo del reato, ma anche del mancato adempimento dei doveri educativi e di controllo da parte della famiglia.