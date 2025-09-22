A Esine, in provincia di Brescia, un 23enne è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tettuccio di un’auto in movimento. Stando a quanto ricostruito, il giovane stava viaggiando sdraiato sul tettuccio di una Panda guidata da una sua coetanea, quando all’uscita da una rotonda è precipitato sull’asfalto a causa di un’accelerazione. Il ragazzo, trovato incosciente, è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia.

La probabile sfida social

Un gruppo di sei amici hanno trascorso la serata a una festa in provincia di Brescia. Al ritorno, i ragazzi, tutti di età compresa tra i 18 e i 24 anni, avrebbero escogitato una bravata nel tentativo di imitare forse alcuni video che girano sui social, quelli relativi al planking o al car surfing, pericolose sfide che prevedono di sdraiarsi in luoghi pericolosi come un’auto in corsa. Sul cellulare del 23enne sono stati infatti rinvenuti dei filmati che immortalano l’incidente.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, quattro membri del gruppo sono saliti a bordo dell’auto, con al volante la ragazza proprietaria della vettura. Gli altri due, invece, si sono seduti sul tettuccio. Uno si è aggrappato con due mani al portapacchi, mentre l’altro, il 23enne ricoverato in ospedale, si reggeva con una mano sola: con l’altra teneva il cellulare con cui stava riprendendo tutta la scena. L’auto, arrivata all’altezza di una rotonda, ha poi accelerato improvvisamente e il 23enne ha perso l’equilibrio, è finito a terra e ha sbattuto violentemente la testa. A quel punto, nel panico, i suoi amici hanno chiamato i soccorsi. Il ragazzo, trasportato in ospedale in condizioni gravissime, è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma le sue condizioni risultano ancora critiche.