Un 41enne originario del Bangladesh, ospite di un centro accoglienza di Spinazzola, nel nord Barese, è morto nella serata di ieri dopo essere stato travolto da un’auto mentre percorreva in bici la strada provinciale 4.

Mezzo abbandonato in una contrada di campagna

Il conducente dell’auto che lo ha investito è fuggito ma poi, dopo qualche ora, si è presentato dai carabinieri con il suo avvocato. Ora la sua posizione è al vaglio delle autorità inquirenti. Si tratta di un uomo di Spinazzola, poco più che 20enne e con precedenti.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sull’incidente, con il coordinamento della Procura di Trani, l’automobilista dopo l’impatto sarebbe scappato per poi abbandonare il mezzo in una contrada di campagna che si trova tra Spinazzola e Genzano di Lucania (Potenza).

A trovare a sequestrare l’auto sono stati i militari grazie all’ascolto di alcuni testimoni e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.