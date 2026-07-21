Rischia di rimanere orfana una vincita da quasi 600mila euro al SuperEnalotto realizzata a Bari lo scorso 14 maggio in una tabaccheria del quartiere Libertà. Dopo più di due mesi infatti il fortunato giocatore, che con una schedina da due euro ha centrato il 5+1, non è ancora andato a riscuotere oltre 596mila euro.

L’appello a rintracciarlo di Sisal

E così Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo, ricordando che mancano solo 23 giorni alla scadenza del termine, fissata al prossimo 12 agosto, e che non sono previste proroghe.

“Nel caso in cui la somma non fosse riscossa in tempo – puntualizza la società che opera nel settore dei giochi – tornerà all’erario”. Si tratta della prima vincita consistente non riscossa – almeno per il momento – dall’inizio del 2026.

“Abbiamo contezza solo di quelle superiori a 52mila euro, che impongono al vincitore di venire di persona nei nostri uffici di Roma o Milano – conferma Sisal -. Quest’anno nessuna è rimasta in sospeso, oltre a quella di Bari”.

“Non sappiamo chi sia il vincitore”

La schedina è stata giocata nella tabaccheria di Francesco Iannone, che si dice incredulo: “Ma davvero? – esclama sentendo la notizia -. Non sappiamo chi sia il vincitore, è impossibile risalire alla sua identità perché molte giocate sono gestite in abbonamento, la schedina era di soli due euro e inoltre il nostro punto vendita è in una zona di passaggio”.

La combinazione vincente riporta le cifre 31 – 56 – 72 – 74 – 84 – 85 – J 18 – SS 34. Sisal ricorda che la schedina va portata di persona negli uffici vincite di Roma o Milano, con un codice Iban, e che la somma viene accreditata al 91/mo giorno dalla vincita. “Se il titolare fosse impossibilitato – conclude la società – è possibile fare una delega. L’importante è trovarlo”.