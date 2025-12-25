Si è allontanato da casa portando con sé alcuni libri e dei disegni che lui stesso aveva realizzato con un preciso scopo: venderli per racimolare qualche euro necessario a acquistare un regalino di Natale per la sua sorellina di tre anni. Protagonista di questa storia commovente un ragazzino undicenne di Mugnano, un comune alle porte di Napoli.

Il giovane si è messo con i suoi libri e disegni davanti all’uscio di un negozio di giocattoli, ma non è sfuggito all’occhio attento del commerciante, che ha chiamato i carabinieri. I militari della locale caserma si sono recati sul posto ed hanno avvicinato il ragazzino rassicurandolo. Lui ha spiegato di essersi allontanato da casa per raccogliere qualche euro per comprare un regalo di Natale alla sua sorellina di tre anni. Un gesto nato dal senso di responsabilità e dall’amore per la famiglia, in un momento di fragilità personale segnato anche dalla perdita prematura della madre.

Il padre del piccoli, accortosi dell’assenza del figlio, si era già recato di suo nella caserma dei carabinieri per denunciare la scomparsa del figlio. Ricostruita la vicenda, i Carabinieri, colpiti dalla storia, hanno deciso di acquistare di tasca propria un regalo per lui e uno per la sorellina. Successivamente, il bambino ha trascorso un po’ di tempo in caserma insieme ai militari, tra sorrisi e serenità, prima di fare ritorno a casa con il padre. L’uomo, visibilmente emozionato, ha acconsentito di poter scattare alcune foto ricordo a testimonianza di un incontro che difficilmente verrà dimenticato. Il ragazzo è stato riaffidato al genitore in ottime condizioni di salute.