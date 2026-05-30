Un maestro di terza elementare, in servizio in una scuola pubblica nel Milanese, è stato arrestato nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, in flagranza di reato per abusi su due bimbi.

Ad intervenire, dopo un’ora di lezione, sono stati i Carabinieri su delega della pm Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli, Letizia Mannella, titolari di una inchiesta in cui l’insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, circa 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini oltre ai due per cui ieri è finito in carcere. L’indagine, nata da segnalazioni ricevute dai militari dell’Arma della stazione del comune dell’hinterland, è in corso e riguarda abusi recentissimi.