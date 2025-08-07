“Mamma ti voglio bene, ricordatelo sempre”. Queste le parole scritte sul biglietto che una ragazza di 15 anni ha lasciato alla mamma prima di togliersi la vita, lanciandosi dalla finestra del quarto piano poco prima dell’alba. La tragedia è avvenuta a Cava dei Tirreni (Salerno), intorno alle cinque di mattina. Mentre la mamma e i due fratelli dormivano, lei ha agito, senza che loro si accorgessero di niente. A rendere particolarmente amaro questo caso si cronaca è il fatto che undici anni fa anche il padre della giovane, un carabiniere, si suicidò nella caserma dove lavorava.