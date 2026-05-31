Cina, il video di un panda gigante bianco avvistato in un parco nella provincia del Sichuan
Nei giorni scorsi sono diventate virali sul web le nuove riprese provenienti dall’area di Wolong del Parco Nazionale del Panda Gigante, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Le immagini mostrano un rarissimo panda bianco selvatico mentre si aggira tra foreste innevate e boschetti di bambù. Si tratta dell’unico esemplare conosciuto al mondo, scoperto per la prima volta nel 2019. Queste immagini, come spiegato dai ricercatori, forniscono preziose informazioni sulla crescita e la sopravvivenza di questo rarissimo animale.