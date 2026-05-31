Nei giorni scorsi sono diventate virali sul web le nuove riprese provenienti dall’area di Wolong del Parco Nazionale del Panda Gigante, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Le immagini mostrano un rarissimo panda bianco selvatico mentre si aggira tra foreste innevate e boschetti di bambù. Si tratta dell’unico esemplare conosciuto al mondo, scoperto per la prima volta nel 2019. Queste immagini, come spiegato dai ricercatori, forniscono preziose informazioni sulla crescita e la sopravvivenza di questo rarissimo animale.