Per più di sessant’anni ha custodito un desiderio rimasto in sospeso. Poi, quando molti pensano ormai soltanto ai ricordi del passato, Giuseppe Macaione ha deciso di riaprire i libri, tornare in classe e affrontare l’esame di maturità. A 82 anni ha coronato il suo sogno, conquistando il diploma in Elettrotecnica al corso serale dell’Itis Galilei di Livorno, uno dei traguardi più singolari raggiunti da uno studente dell’istituto.

La storia

Originario della Sicilia, nato nei dintorni di Cefalù, Macaione aveva lasciato la scuola a 18 anni per iniziare a lavorare. Prima nelle ferrovie, poi alle Poste, dove è rimasto per oltre trent’anni. La passione per l’elettrotecnica, però, non si è mai spenta e, una volta raggiunta la pensione, ha scelto di riprendere quel percorso interrotto in gioventù.

“Ho ripreso per piacere personale a studiare – ha raccontato al Tirreno, vincendo la sua abituale riservatezza, tanto da non voler nemmeno essere fotografato – sono andato a scuola la sera con persone molto più giovani di me. L’inserimento con gli altri ragazzi è stato magnifico”.

Il percorso non è stato sempre semplice. Lo scorso anno Macaione aveva dovuto sospendere la frequenza per assistere la moglie malata, ma poi è tornato sui banchi e ha completato il triennio, preparandosi anche autonomamente a casa con il supporto di un’insegnante di lettere.

“Non è mai troppo tardi per iniziare a studiare”, ha detto dopo aver raggiunto il diploma.

Per il dirigente scolastico dell’Itis Galilei, Antonio Manfredini, la sua storia rappresenta un esempio per tutti: “Dimostra concretamente che, quando c’è la volontà, non c’è un’età per raggiungere un traguardo”. Una lezione che Giuseppe Macaione ha scritto non soltanto sui libri, ma con la propria vita.