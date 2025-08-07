La Procura di Aosta ha avviato un’indagine in merito alla misteriosa scomparsa di venticinque gatti avvenuta a Cogne tra la fine di giugno e la fine di luglio. Almeno cinque proprietari hanno sporto denuncia ai carabinieri, segnalando le sparizioni, concentrate principalmente nelle frazioni di Lillaz e Sonveulla. Tra gli elementi acquisiti dagli inquirenti figura anche il ritrovamento di un collarino con GPS, appartenente a uno dei felini scomparsi, rinvenuto in un prato nei pressi di Lillaz. Sul caso è intervenuta anche l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (AIDAA), che ha incaricato un profiler di redigere un identikit psicologico del possibile autore delle sparizioni. Inoltre, l’associazione ha offerto una ricompensa di 1.000 euro a chiunque fornisca informazioni utili all’identificazione del responsabile.