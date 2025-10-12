Matrimonio da incubo ad Alghero: la moglie trova lo sposo a letto con l’amante durante la festa di nozze.

L’uomo si era appartato nella camera d’albergo destinata a ospitare la coppia nella prima notte di nozze. L’altra donna è una parente stretta della neo-sposa. Urla, ferite e invitati in fuga.

Pronunciato il sì, scambiate le promesse, posato per i fotografi, radunati gli invitati a tavola e tagliata la torta, una domanda sciarelliana ha iniziato a serpeggiare alla festa di nozze: chi l’ha visto? Come in un film (un ultimo bacio mucciniano capitolo III) o un incubo (se ci mettiamo nei panni della sposa, cioè nell’abito bianco). Lui, il marito che aveva giurato sarà per sempre, nella gioia e nel dolore, è andato presto a cercare piacere e rifugio altrove, nella camera d’un noto hotel di Alghero, splendida città di mare dal dna catalano in provincia di Sassari:

la moglie l’ha trovato abbracciato a letto a un’altra donna (per altro parente stretta della sposa, una sorella o una cugina, si dice proprio con lo stesso cognome).

La coppia è ora ufficialmente in frantumi e si è separata qualche giorno dopo. La storia è stata raccontata su La Nuova Sardegna da Nicola Nieddu.

Il novello sposo beccato dalla sposa a letto con un’altra durante il ricevimento di nozze. Con due aggravanti: la donna era, pare, una parente stretta della sposa e inoltre i due stavano consumando il tradimento nella stanza che di lì a poco avrebbe dovuto ospitare la “prima notte”.

Invece, il ricevimento nuziale organizzato in un noto albergo della Riviera del Corallo si è trasformato in un episodio degno delle più travolgenti commedie all’italiana, con tanto di colpi di scena e momenti surreali (e per molti versi drammatici) che nessuno degli oltre duecento invitati dimenticherà facilmente. La cerimonia, aveva riunito parenti e amici accorsi da diverse località per festeggiare l’unione tra una quarantenne originaria di un paese dell’hinterland e il suo giovane sposo, un trentenne di nazionalità straniera. Tutto era stato organizzato con grande cura: un pranzo sontuoso, un buffet serale ricco di specialità locali, musica, brindisi e danze fino a tarda notte.

Gran festa di nozze

L’atmosfera era rimasta frizzante e gioiosa, con risate e balli, fino a poco prima della mezzanotte. A un certo punto però la sposa avrebbe cominciato a cercare il marito, che da un po’ di tempo era sparito dalla circolazione. Telefonate a vuoto, messaggi ignorati: il cellulare dello sposo squillava, ma nessuno rispondeva. La preoccupazione si è rapidamente diffusa tra gli invitati, qualcuno temeva persino un malore.

In pochi minuti, la ricerca è diventata generale: giardini, sala ricevimenti, aree comuni e perfino la zona piscina sono stati perlustrati in un clima di crescente agitazione.

Alla fine alla donna è venuto un dubbio: magari il marito era andato a riposarsi un attimo nella stanza dell’albergo allestita a festa per la prima notte di nozze. Accompagnata da un dipendente e da alcuni parenti visibilmente agitati, la donna ha raggiunto la stanza e, una volta aperta la porta, si è trovata di fronte a una scena da film: lo sposo era lì. Ma non era assolutamente addormentato, anzi era in compagnia di un’altra.

Una parente della sposa

Ma il colpo di scena non finisce qui. Secondo le indiscrezioni rapidamente circolate, la “terza incomoda” sarebbe stata addirittura una parente stretta della stessa sposa.

L’atmosfera da favola si è trasformata in un istante in un pandemonio di urla, accuse e spintoni, sotto gli occhi increduli di chi si trovava nei corridoi dell’hotel. Accecata dalla rabbia e dalla delusione, la sposa avrebbe tentato di togliersi la fede nuziale dal dito per scagliarla via, ma nel farlo si sarebbe ferita, provocandosi una piccola lesione.

Alcuni dipendenti dell’albergo sono dovuti intervenire per prestarle i primi soccorsi e riportare la situazione alla calma, mentre diversi invitati, ancora increduli, cercavano di confortarla o di capire cosa fosse realmente accaduto. «Sembrava una commedia anni’70 -’80, ” ha commentato ironicamente uno dei presenti, “solo che al posto di Lino Banfi o Edwige Fenech c’erano gli sposi veri, e nessuno rideva». Alla fine, dopo vari e vani tentativi di conciliazione gli invitati hanno abbandonato uno dopo l’altro l’albergo. Il neo (e probabilmente già ex) sposo e la sposa sono invece rimasti a dormire nella struttura, ma chiaramente in camere separate.