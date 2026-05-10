Il 24 e 25 maggio saranno chiamati al voto circa 6 milioni di italiani per una nuova tornata di elezioni amministrative. Si voterà da Venezia, il test più importante, fino alla Sicilia. Il dato corrisponde a circa il 15% del corpo elettorale nazionale che rinnoverà i sindaci di circa 750 comuni, poco meno di un decimo del totale. Al voto, oltre a Venezia, altri 17 capoluoghi di provincia: Reggio Calabria e Salerno, altri due test molto importanti, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Agrigento, Enna e Messina.

Amministrative maggio 2026 un test in vista delle politiche del 2027

L’appuntamento con le urne rappresenta una prova in vista delle politiche del 2027. Che peso avrà anche il recente referendum sulla Giustizia che ha visto vincere il No, si chiedono i politologi? Il Pd lavora al ribaltone a Venezia e il centrodestra spera nella vittoria a Reggio Calabria. La segretaria del Pd Elly Schlein, già dalla settimana scorsa è impegnata a partecipare a comizi e dibattiti in giro per l’Italia centrale. Nei giorni scorsi ha dichiarato: “Sono due giorni che vado in giro per comuni tra l’Emilia-Romagna, le Marche e l’Abruzzo e ho trovato un sacco di comuni dove la destra è divisa e invece il nostro campo progressista è unito, è coeso, attorno a valori comuni”.

In campo anche Alleanza Verdi e Sinistra, con i due leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che hanno avviato in questa settimana i rispettivi tour in lungo a in largo per l’Italia. M5s è invece al lavoro per l’appuntamento del 16 e 17 maggio, quando si terranno i 100 spazi di confronto in tutta Italia per raccogliere spunti sul programma di Governo da portare al tavolo della coalizione progressista. Il centrodestra appare indietro, con Salvini che nei giorni scorsi è stato a Reggio Calabria e Messina. La presidente del consiglio Giorgia Meloni non ha invece in programma appuntamenti legati alle amministrative.

A Venezia si sfidano l’ex assessore e il senatore Pd

A Venezia a sfidarsi sono Simone Venturini, assessore nella giunta dell’attuale sindaco Luigi Brugnaro e il senatore Pd Andrea Martella con cui il centrosinistra che spera di tornare a guidare la città. A Reggio Calabria il centrosinistra schiera Domenico Battaglia, l’attuale sindaco facente funzioni che ha preso il posto dell’ex primo cittadino Giuseppe Falcomatà eletto al consiglio regionale. Il centrodestra, che spera di poter tornare a governare la città, candida Francesco Cannizzaro, deputato e vice capogruppo di Forza Italia alla Camera. Cannizzaro è sostenuto anche da Azione.

A Salerno torna Vincenzo De Luca

A Salerno corre per la carica di sindaco l’ex governatore Vincenzo De Luca che è già stato sindaco della seconda città della Campania. De Luca, padre del deputato e segretario regionale Pd Piero, è sostenuto da una coalizione di centrosinistra. Il Pd non ha però presentato il proprio simbolo. M5s e Avs appoggiano invece un altro candidato, Franco Massimo Lanocita, già dirigente di lunga data prima del Pci e poi dei Ds e consigliere regionale. Il docente universitario Gherardo Maria Marenghi è invece il candidato sindaco per il centrodestra.