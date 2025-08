Un’operazione della Guardia di Finanza di Ponza ha portato al sequestro di circa un chilo di cocaina, occultato con particolare astuzia nelle acque che circondano l’isola. I militari hanno individuato la sostanza stupefacente all’interno di una busta impermeabile, accuratamente nascosta in una zona laterale dell’area ormeggi, lontana dai punti di maggior transito. La busta, contenente 15 panetti già confezionati, era stata zavorrata con strumenti da lavoro, come chiavi da meccanico e un martello, probabilmente per consentirne un parziale affondamento e favorire un recupero successivo, eludendo così i controlli intensificati nelle ultime settimane.

La tecnica utilizzata lascia pensare a un tentativo di sfuggire alla sorveglianza delle forze dell’ordine, che recentemente hanno rafforzato i controlli grazie anche alla presenza delle unità cinofile del gruppo di Formia. Solo nello scorso fine settimana, le attività antidroga avevano portato alla segnalazione di sette giovani tra i 17 e i 35 anni per uso personale di stupefacenti e al deferimento di un soggetto per detenzione ai fini di spaccio, con il sequestro di oltre 40 grammi di cocaina, hashish e marijuana.

Un mercato estivo sotto osservazione

Le indagini in corso stanno cercando di ricostruire la filiera e il possibile destinatario del carico, che secondo gli investigatori potrebbe essere stato abbandonato in mare da un corriere con l’intenzione di recuperarlo in un secondo momento. Una strategia probabilmente pensata per rifornire il mercato locale, che in estate conosce un’impennata nella domanda a causa del forte afflusso turistico sull’isola di Ponza.

Secondo le prime stime, dalla droga sequestrata sarebbe stato possibile ricavare fino a 5.000 dosi, con un valore di mercato compreso tra gli 80 e i 100 euro per dose, per un totale stimato tra i 400.000 e i 500.000 euro. L’intero quantitativo è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre gli investigatori stanno seguendo diverse piste per risalire ai responsabili.