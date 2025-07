A Praia a Mare, in provincia di Cosenza, è entrato in vigore un coprifuoco notturno per i minori di 14 anni. Con l’ordinanza comunale n. 78 del 25 luglio 2025, il sindaco Antonino De Lorenzo ha infatti vietato ai giovanissimi non accompagnati di circolare o sostare nei luoghi pubblici tra le 00:30 e le 7 del mattino, fino al 30 settembre. La decisione – racconta la stampa locale – è stata presa dopo un aumento di episodi di vandalismo e utilizzo improprio di monopattini e veicoli elettrici nelle ore notturne, che avrebbero compromesso la sicurezza urbana.

Secondo l’amministrazione comunale, l’obiettivo è prevenire incidenti, atti vandalici e disturbo della quiete pubblica in una località turistica molto frequentata. “Serve responsabilità da parte delle famiglie”, ha dichiarato il sindaco.

Le sanzioni per chi viola il divieto sono pesanti: 100 euro per i minori, 250 euro per i genitori o accompagnatori, con aumenti in caso di recidiva. Sono previste eccezioni per eventi ufficiali, purché i ragazzi siano accompagnati.