Alla vigilia della grande mobilitazione nazionale e della Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, aleXsandro Palombo firma davanti alla stazione Termini di Roma un nuovo murale, Human Shields, dedicato alle due protagoniste attese alle manifestazioni: Greta Thunberg e Francesca Albanese. Nel dipinto, l’artista ritrae la giovane attivista climatica e la relatrice speciale dell’ONU fianco a fianco, braccia conserte, entrambe in uniforme color kaki e con una kefiah al collo. Albanese indossa il casco blu delle Nazioni Unite, mentre Thunberg, con la consueta treccia, appare con espressione risoluta accanto al cartello Skolstrejk för klimatet, simbolo delle sue battaglie. Alle loro spalle emerge la sagoma di un miliziano di Hamas, in mimetica e passamontagna, che le abbraccia da dietro. Palombo invita così a riflettere sui rischi di strumentalizzazione dell’attivismo occidentale e sulle ambiguità del dibattito contemporaneo, chiamando in causa anche il ruolo dell’ONU nel contesto palestinese.

Secondo la nota che accompagna l’opera, Human Shields “apre interrogativi sulla fragilità dell’attivismo contemporaneo, esposto al caos di messaggi e all’opportunismo mediatico, fino al rischio di diventare megafono della propaganda jihadista e della retorica estremista, che mira a delegittimare Israele, insinuare instabilità nelle democrazie occidentali e distorcere profondamente il dibattito internazionale”.