A Torre del Greco, le nuove assunzioni di venticinque lavoratori per la raccolta dei rifiuti saranno affidate non a un concorso tradizionale, ma alla sorte. È quanto previsto nell’avviso pubblico della Velia Ambiente, la ditta incaricata del servizio di igiene urbana nella città vesuviana. Il reclutamento riguarda venti operatori ecologici e cinque autisti, tutti assunti a tempo determinato per sei mesi, con possibilità di proroga e impiego full-time.

L’avviso specifica i requisiti per partecipare: età tra i 18 e i 40 anni per gli operatori ecologici, e tra i 21 e i 40 per gli autisti. È inoltre richiesto di essere residenti a Torre del Greco da almeno un anno. Per i primi è sufficiente la patente di categoria B, mentre per gli autisti servono patente C e carta di qualificazione del conducente CQC o superiore.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente tramite il modulo ufficiale disponibile sui siti web di Velia Ambiente e del Comune di Torre del Greco, e inviate via PEC all’indirizzo concorso.nu.tdg@legalmail.it entro e non oltre le 23:59 del 20 agosto 2025.

Graduatoria pubblica e selezione casuale

Una commissione esaminatrice verificherà i requisiti di tutti i partecipanti, stilando un elenco ufficiale degli idonei. Ma il vero cuore della selezione sarà un sorteggio pubblico, che si terrà nell’aula consiliare del Comune, trasmesso anche in diretta streaming. La data del sorteggio sarà comunicata via PEC ai candidati ammessi.

Durante l’estrazione saranno selezionati 150 nominativi per la graduatoria degli operatori ecologici e 50 per quella degli autisti, seguendo l’ordine di estrazione. I primi venti operatori e i primi cinque autisti estratti saranno avviati al lavoro. In caso di rinunce, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

L’iniziativa ha suscitato curiosità e dibattito per la sua formula insolita: un processo di selezione che, pur nel rispetto della trasparenza, affida al caso l’accesso a un impiego pubblico, riflettendo una gestione delle opportunità fortemente legata a regole semplici e imparziali.