La Mayer Braun, azienda di Treviso specializzata nella derattizzazione a livello internazionale, ha sviluppato una nuova trappola per topi dal sapore tutto italiano: al prosecco. L’idea nasce dall’esigenza di affrontare un problema sempre più serio nel capoluogo veneto, dove si stima la presenza di oltre 800mila roditori, circa dieci per ogni abitante. Di fronte a questi numeri allarmanti, il Comune ha scelto di affidarsi a un’azienda con esperienza comprovata in città come New York, Londra e Dubai. “Il ratto si nutre di ciò che scartiamo, ma possiede un olfatto finissimo”, spiega Barbara Donadon, CEO della Mayer Braun, intervistata da Repubblica. “Per questo motivo realizziamo esche studiate ad hoc, ispirandoci ai prodotti simbolo di ogni Paese: in Inghilterra abbiamo usato lo strutto, in America i popcorn, in Medio Oriente la carne speziata. In Italia, siamo partiti dalla pastasciutta. Ora puntiamo su qualcosa di ancora più identitario: il prosecco”. Le nuove trappole aromatizzate con uve della prossima vendemmia sono già state testate sul campo con ottimi risultati e saranno disponibili sul mercato a partire dall’autunno.