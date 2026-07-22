Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver abusato sessualmente di una bambina di 10 anni e di aver molestato una ragazza di 16 anni, entrambe di nazionalità straniera. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal gip del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla Procura guidata dal facente funzione Francesco Raffaele.

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Secondo l’accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra l’estate del 2025 e la primavera del 2026 all’interno delle abitazioni delle due minorenni, dove l’uomo si sarebbe recato per svolgere alcuni lavori domestici. In quelle occasioni, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe approfittato dell’assenza dei genitori per compiere gli abusi.

Al 60enne vengono contestati quattro episodi ai danni della bambina di dieci anni e una grave molestia sessuale nei confronti della sedicenne. L’uomo, che secondo quanto emerso svolgerebbe l’attività di idraulico, è stato trasferito in carcere.

L’accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata. Le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare ogni responsabilità.