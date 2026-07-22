La presidente del Consiglio Giorgia Meloni prende le distanze dal video realizzato con l’intelligenza artificiale, nel quale compare insieme ad altri esponenti politici mentre Roberto Vannacci, in un’arena dell’Antica Roma, ordina l’esecuzione di rappresentanti dell’opposizione. Allo stesso tempo, però, la premier rilancia chiedendo alla sinistra di assumere lo stesso atteggiamento nei confronti di episodi che, a suo giudizio, alimentano un clima di odio politico.

Il post della premier

“Leggo che alcuni esponenti dell’opposizione mi chiedono di prendere le distanze da un video realizzato con l’intelligenza artificiale, diffuso da un altro partito di opposizione, nel quale sono stata inserita a mia insaputa. Lo faccio senza alcuna esitazione”, scrive Meloni in un lungo messaggio pubblicato sui social. “Quel video non appartiene al mio modo di essere, né al mio modo di intendere il confronto politico. Ho sempre pensato che la politica debba misurarsi con le idee, con il consenso e con il voto dei cittadini, mai con l’intimidazione, con l’odio o con la rappresentazione violenta dell’avversario”.

La premier aggiunge: “Mi aspetto che gli stessi esponenti della sinistra trovino il coraggio di prendere le distanze quando un assessore del Partito Democratico arriva a evocare i fucili contro gli avversari politici. Mi aspetto la stessa fermezza quando autorevoli rappresentanti istituzionali della sinistra, davanti a vicende ancora al vaglio della magistratura, scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le Forze dell’Ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in luoghi di violenza”.

Nel finale del suo intervento, Meloni ribadisce che “la condanna delle parole d’odio, di ogni incitamento alla violenza e di ogni forma di intimidazione politica non può valere solo quando è utile alla polemica del momento. Deve valere sempre. Senza eccezioni. Senza doppi standard”, assicurando che continuerà a difendere “il confronto civile” e a respingere “ogni forma di odio e di violenza”.