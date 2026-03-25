Un uomo di 71 anni e una donna di 53 anni sono stati arrestati in Salento con accuse pesantissime: violenza sessuale aggravata e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Al centro dell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Lecce, ci sono gli abusi che sarebbero stati commessi ai danni di una bambina di otto anni, figlia della donna, in un arco di tempo compreso tra agosto 2024 e agosto 2025.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la minore sarebbe stata costretta ripetutamente a subire violenze da parte del 71enne, con la partecipazione attiva della madre. Non solo: la donna avrebbe documentato gli abusi con foto e video, poi inviati all’uomo insieme ad altro materiale pedopornografico.

La bambina ora è stata affidata a una comunità protetta, al fine di garantirne l’incolumità e di avviare il necessario percorso di supporto e recupero.

Il 71enne, raccontano gli investigatori, si spacciava per ginecologo ma in realtà era una sorta di ‘santone’ che sosteneva di risolvere i problemi medici e sentimentali delle sue pazienti con preghiere e consigli. L’indagine, spiegano gli inquirenti, è stata avviata dopo che il papà di un’altra minorenne, una 17enne, si è accorto dell’esistenza di una chat in cui il presunto guaritore più volte aveva chiesto alla figlia di inviargli foto intime che a suo dire gli sarebbero servite per curarla. Il padre della 17enne ha così deciso di affrontare il santone con l’intento di farsi consegnare il cellulare contente le foto della figlia, riuscendo a impossessarsene dopo una colluttazione. Così ha portato il dispositivo mobile ai carabinieri che hanno poi scoperto gli abusi sulla bambina.