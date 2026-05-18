In occasione dell’annuale Festival delle Lanterne di Loto, che celebra il prossimo compleanno del Buddha, a Seul, in Corea del Sud, quattro monaci robot umanoidi hanno sfilato lungo una strada con artisti e lanterne colorate. Il monaco robot “Gabi”, che ha fatto il suo debutto in una cerimonia di iniziazione buddista all’inizio di questo mese, ha percorso le strade di Seul insieme ad altri tre robot per circa 40 minuti. Le immagini pubblicate sul web mostrano i quattro robot, alti circa 130 centimetri e vestiti con le tradizionali tuniche grigie e marroni, mentre salutano la folla e uniscono le mani in preghiera durante la parata.