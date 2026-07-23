Tragedia a Como, dove una donna di 90 anni, Maria Rita Bassi, è morta in seguito alle gravi ustioni riportate mentre si trovava nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nella serata del 21 luglio l’anziana, fumatrice, avrebbe acceso una sigaretta mentre era sottoposta a una terapia con ossigeno. Il gesto avrebbe provocato un improvviso ritorno di fiamma che l’ha investita a distanza ravvicinata.

Il ricovero e il decesso

Le condizioni della 90enne sono apparse subito molto gravi. Dopo l’intervento dei soccorritori, la donna è stata trasportata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato ustioni di secondo e terzo grado su diverse parti del corpo. Nonostante le cure prestate dal personale sanitario, le lesioni si sono rivelate troppo estese. Maria Rita Bassi è morta nella mattinata del 22 luglio a causa delle conseguenze riportate nell’incidente domestico.