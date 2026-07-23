Quella che doveva essere una tappa indimenticabile del viaggio per celebrare il 25esimo anniversario di matrimonio si è trasformata in un’esperienza da dimenticare per una coppia di turisti statunitensi. Durante una visita alla Grotta Azzurra di Capri, la piccola imbarcazione a remi sulla quale viaggiavano ha urtato una parete rocciosa, iniziando a imbarcare acqua e facendo temere il peggio.

A raccontare l’accaduto è stata la travel creator americana Sherina Welch, che nei giorni scorsi ha pubblicato su TikTok un video nel quale ripercorre i momenti di tensione vissuti all’interno della celebre grotta. “Abbiamo capito che qualcosa non andava quando la barca ha urtato la parte alta della roccia – ha raccontato la donna -. Io e gli altri passeggeri ci siamo ritrovati a ingoiare acqua di mare completamente fradici, distesi in una barca ormai piena d’acqua”.



Il salvataggio e il racconto della travel creator

Secondo la turista, nonostante la situazione fosse diventata critica, il conducente dell’imbarcazione avrebbe inizialmente continuato l’escursione senza interrompere il percorso. “Continuava a cantare e remare, mostrandoci la grotta, mentre noi eravamo bagnati fradici, confusi e spaventati. È stato terrificante”, ha raccontato.

La vicenda si è conclusa senza conseguenze grazie all’intervento di una seconda barca, che ha soccorso la coppia mentre l’imbarcazione continuava a riempirsi d’acqua. La travel creator ha poi spiegato che, nonostante lo spavento, l’emergenza è stata gestita con efficacia. “Quella che doveva essere una meravigliosa esperienza si è trasformata in un momento terrificante. La Grotta Azzurra è un posto bellissimo da visitare, ma presenta anche dei rischi. L’emergenza è stata gestita bene e la nostra guida turistica è stata fantastica”.