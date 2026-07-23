Ha sparato in testa alla moglie e poco dopo ha ucciso il fratello, lei per ora si è salvata, lui no. La tragedia all’alba nel Cagliaritano, tra Solanas e Quartu. Erano circa le 5.45 quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena è stata contattata dal servizio sanitario 118 a seguito del ferimento di una donna di 47 anni presso un’abitazione nella frazione costiera di Solanas.

Come si legge su CastedduOnline, la vittima era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un’autovettura. Poco dopo, alle 06:10, una nuova segnalazione richiedeva un intervento in località Margine Rosso, a Quartu Sant’Elena, dove un’altra persona era stata colpita da arma da fuoco. In caserma si è costituito volontariamente il fratello della vittima, 39 anni, lo stesso che ha sparato alla propria moglie.

La vittima, un uomo di 42 anni, è rimasto ucciso sul colpo da un proiettile al tronco. La donna invece, gravemente ferita alla testa, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Uno delle prime ipotesi al vaglio degli investigatori è che dietro al gesto sembrerebbero esserci dei contrasti familiari. Il 39enne è stato immediatamente posto in sicurezza dai Carabinieri e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre i militari del Nucleo Operativo e della Sezione Rilievi del Nucleo investigativo stanno conducendo approfonditi accertamenti tecnici e i rilievi sui luoghi dei delitti per ricostruire con esattezza ogni fase della tragica vicenda.