Ha pugnalato al petto la sua vicina di casa, perché quest’ultima, facendo pulizie nel proprio balcone, aveva fatto cadere dell’acqua nell’appartamento sottostante. L’aggressione è avvenuta a Terzigno, in provincia di Napoli. Per spingere la donna a uscire da casa, il vicino 40enne ha chiuso la manopola del contatore dell’acqua, che si trovava in uno sgabuzzino condominiale. Quando la 32enne è scesa per riaprirla, è stata presa a coltellate all’altezza del petto, fortunatamente un colpo non fatale per la vittima.

La donna in ospedale, non è in pericolo di vita

Dopo la pugnalata inferta l’uomo è fuggito e si è chiuso in casa, dove l’hanno ritrovato i carabinieri, che alla fine sono riusciti ad entrare, recuperando anche il coltello insanguinato. L’aggressore è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio. La donna a seguito delle ferite è stata ricoverata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.