Accoltella al petto la vicina perché infastidito dalle gocce d’acqua che cadevano dal balcone
Ha pugnalato al petto la sua vicina di casa, perché quest’ultima, facendo pulizie nel proprio balcone, aveva fatto cadere dell’acqua nell’appartamento sottostante. L’aggressione è avvenuta a Terzigno, in provincia di Napoli. Per spingere la donna a uscire da casa, il vicino 40enne ha chiuso la manopola del contatore dell’acqua, che si trovava in uno sgabuzzino condominiale. Quando la 32enne è scesa per riaprirla, è stata presa a coltellate all’altezza del petto, fortunatamente un colpo non fatale per la vittima.
La donna in ospedale, non è in pericolo di vita
Dopo la pugnalata inferta l’uomo è fuggito e si è chiuso in casa, dove l’hanno ritrovato i carabinieri, che alla fine sono riusciti ad entrare, recuperando anche il coltello insanguinato. L’aggressore è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio. La donna a seguito delle ferite è stata ricoverata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.