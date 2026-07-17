Avrebbe accoltellato alla schiena un’amica 25enne durante una lite per un ragazzo conteso. Per questo una giovane di 19 anni è stata arrestata dalla polizia a Roma con l’accusa di tentato omicidio. L’allarme è scattato quando di notte la vittima si è presentata al policlinico Tor Vergata con un coltello ancora conficcato nella schiena e profonde ferite. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico ed è ricoverata in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, tra le due giovani, un tempo amiche, c’erano dissidi per vicende legate a un ragazzo.