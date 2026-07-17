Accoltella alla schiena un’amica durante una lite per un ragazzo, arrestata
Avrebbe accoltellato alla schiena un’amica 25enne durante una lite per un ragazzo conteso. Per questo una giovane di 19 anni è stata arrestata dalla polizia a Roma con l’accusa di tentato omicidio. L’allarme è scattato quando di notte la vittima si è presentata al policlinico Tor Vergata con un coltello ancora conficcato nella schiena e profonde ferite. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico ed è ricoverata in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, tra le due giovani, un tempo amiche, c’erano dissidi per vicende legate a un ragazzo.