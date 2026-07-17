Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo dal vicino di casa. In base a una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata accoltellata nel corso di una lite avvenuta in via Papa Giovanni XXIII, nel rione Bonagia. Le indagini sono condotte dalla polizia. Sono in corso le ricerche dell’aggressore. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato, invano, di rianimare la vittima.

La vittima dell’omicidio si chiama Vito Petrino di 69 anni, rappresentante in pensione. L’uomo è stato affrontato dall’aggressore armato di coltello. La moglie è stata strattonata durante la fuga dell’assassino. Sul luogo del delitto nei pressi del residence di via Papa Giovanni XXIII ci sono i figli sotto choc. Si indaga sul movente.