Dramma familiare ieri sera a Castelnuovo Rangone, nel Modenese: un giovane avrebbe accoltellato il padre, la madre e la sorella 15enne per motivi ancora in fase di accertamento. I tre feriti sono stati ricoverati: il padre 50enne al Maggiore di Bologna, mentre la madre 42enne e la ragazza all’ospedale di Baggiovara. Le due donne sono in prognosi riservata ma non sarebbero in pericolo di vita. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri e le indagini proseguono per chiarire la dinamica e le cause dell’aggressione.