Accoltella la compagna, scappa e poi tenta il suicidio. Vittima una donna, aggredita dal convivente in un campo nomadi a Palà, frazione di Ceregnano (Rovigo). Rimasta gravemente ferita, è stata operata dai medici ed ora è ricoverata in ospedale ma non in pericolo di vita. La notizia è trapelata in serata, dopo che il convivente è fuggito ed è stato ritrovato molte ore dopo, nel pomeriggio, ferito alla gola probabilmente in un tentativo di suicidio. Ora è indagato per tentato omicidio. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i fatti, coordinati dalla procura di Rovigo.