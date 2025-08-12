Un uomo di 79 anni si è tolto la vita lanciandosi dal quarto piano della sua abitazione a Parabiago, nel Milanese. Lo ha fatto dopo aver ferito la moglie con un taglierino. L’episodio è accaduto la sera dello scorso 10 agosto. La donna, allettata da un paio di mesi, è stata portata in ospedale a Legnano in codice giallo con ferite al capo e sul resto del corpo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri della stazione di Parabiago, intervenuti sul posto.