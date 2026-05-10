Sta circolando una nuova truffa informatica che sfrutta il nome del Ministero della Salute e il presunto rinnovo della Tessera Sanitaria per sottrarre dati personali e bancari ai cittadini. L’allarme è stato lanciato dalla Polizia di Stato attraverso la pagina Facebook ufficiale dell’Agente Lisa, il profilo virtuale utilizzato per informare i cittadini sui principali rischi legati alla sicurezza digitale.

La truffa si presenta attraverso email costruite in modo molto simile alle comunicazioni ufficiali delle istituzioni. Nei messaggi viene segnalata l’imminente scadenza della Tessera Sanitaria e si invita il destinatario a cliccare su un link per procedere rapidamente al rinnovo del documento.

Una volta aperto il collegamento, però, la vittima viene reindirizzata verso un sito falso, graficamente quasi identico ai portali istituzionali. Qui vengono richiesti dati sensibili come nome, cognome, codice fiscale, estremi della carta di credito o del conto corrente e perfino le credenziali digitali SPID o CIE.

L’allarme della Polizia

Nel messaggio pubblicato online dall’Agente Lisa viene spiegato nel dettaglio il funzionamento della truffa e il rischio concreto per i cittadini.

“Circolano false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. È arrivata anche a me.

Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali.

La mail fraudolenta invita l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria.

Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con dati personali e sensibili.

I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti.

NON CLICCARE”.

Secondo gli esperti, le informazioni sottratte vengono poi utilizzate per commettere frodi, aprire conti correnti, richiedere prestiti a nome della vittima oppure accedere illegalmente ai servizi online tramite le credenziali digitali rubate.

Come difendersi dalle email false sul rinnovo della Tessera Sanitaria

Per evitare di cadere nella trappola è fondamentale prestare attenzione alle email sospette, soprattutto quando contengono richieste urgenti di dati personali o bancari. Gli esperti ricordano che ministeri ed enti pubblici non chiedono mai tramite posta elettronica informazioni riservate o dati di pagamento. Inoltre, nella maggior parte dei casi, i messaggi che parlano di Tessera Sanitaria in scadenza risultano completamente falsi. Prima di compiere qualsiasi operazione è sempre consigliabile verificare direttamente la validità del proprio documento attraverso i canali ufficiali.

Va inoltre ricordato che il rinnovo della Tessera Sanitaria avviene automaticamente. L’Agenzia delle Entrate invia infatti il nuovo documento direttamente al domicilio del cittadino alcuni mesi prima della scadenza, senza richiedere alcuna compilazione di moduli né pagamenti, perché il servizio è totalmente gratuito.