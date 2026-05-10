I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Citadel a Man on Fire
I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.
Su Prime Video è da poco uscita la seconda stagione della serie televisiva Citadel, composta da sette episodi. La serie spy-thriller prodotta dai fratelli Joe e Anthony Russoè già nella top 10 della piattaforma, dove troviamo anche la quinta stagione di The Boys, e Scarpetta, la serie tv con Nicole Kidman tratta dalla serie di romanzi di Patricia Cornwell. Su Netflix, invece, è stato da poco aggiunto Buen camino, il film campione d’incassi con protagonista Checco Zalone. Buon successo anche per Apex, il thriller con Charlize Theron e Taron Egerton. Tra le serie, invece, segnaliamo l’uscita di Man on fire: Sete di vendetta, liberamente ispirata all’omonimo romanzo del 1980 di A.J. Quinnell.
Prime Video, film e serie tv del momento
- Citadel (Seconda stagione, Azioen/Drammatico) con Richard Madden, Priyanka Chopra e Stanley Tucci.
- The Boys (Quinta stagione, Azione) con Karl Urban, Jensen Ackles ed Erin Moriarty.
- Scarpetta (Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker.
- Una famiglia sottosopra (Film 2025, Commedia) di Alessandro Genovesi, con Luca Argentero e Valentina Lodovini.
- Young Sherlock (Serie tv 2026, Azione/Avventura) di Guy Ritchie, con Hero Fiennes Tiffin, Colin Firth e Zine Tseng.
- Stolen Girl (Film 2025, Azione) di James Kent, con Kate Beckinsale e Scott Eastwood.
- Crime 101 (Film 2026, Thriller) di Bart Layton, con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo.
Netflix, i film e le serie tv del momento
- Man on fire: Sete di vendetta (Serie tv 2026, Thriller/Azione).
- Ted (Serie tv 2024, Commedia) di Seth MacFarlane.
- Unchosen (Serie tv 2026, Thriller).
- La legge di Lidia Poët (Terza stagione, Drammatico) con Matilda De Angelis.
- Buen camino (Film 2025, Commedia) di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone.
- Apex (Film 2026, Thriller) di Baltasar Kormákur, con Charlize Theron e Taron Egerton.
- Anna (Film 2019, Azione/Thriller) di Luc Besson, con Saša Luss e Cillian Murphy.