I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Prime Video è da poco uscita la seconda stagione della serie televisiva Citadel, composta da sette episodi. La serie spy-thriller prodotta dai fratelli Joe e Anthony Russoè già nella top 10 della piattaforma, dove troviamo anche la quinta stagione di The Boys, e Scarpetta, la serie tv con Nicole Kidman tratta dalla serie di romanzi di Patricia Cornwell. Su Netflix, invece, è stato da poco aggiunto Buen camino, il film campione d’incassi con protagonista Checco Zalone. Buon successo anche per Apex, il thriller con Charlize Theron e Taron Egerton. Tra le serie, invece, segnaliamo l’uscita di Man on fire: Sete di vendetta, liberamente ispirata all’omonimo romanzo del 1980 di A.J. Quinnell.

Prime Video, film e serie tv del momento

Citadel (Seconda stagione, Azioen/Drammatico) con Richard Madden, Priyanka Chopra e Stanley Tucci.

(Seconda stagione, Azioen/Drammatico) con Richard Madden, Priyanka Chopra e Stanley Tucci. The Boys (Quinta stagione, Azione) con Karl Urban, Jensen Ackles ed Erin Moriarty.

(Quinta stagione, Azione) con Karl Urban, Jensen Ackles ed Erin Moriarty. Scarpetta (Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker.

(Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker. Una famiglia sottosopra (Film 2025, Commedia) di Alessandro Genovesi, con Luca Argentero e Valentina Lodovini.

(Film 2025, Commedia) di Alessandro Genovesi, con Luca Argentero e Valentina Lodovini. Young Sherlock (Serie tv 2026, Azione/Avventura) di Guy Ritchie, con Hero Fiennes Tiffin, Colin Firth e Zine Tseng.

(Serie tv 2026, Azione/Avventura) di Guy Ritchie, con Hero Fiennes Tiffin, Colin Firth e Zine Tseng. Stolen Girl (Film 2025, Azione) di James Kent, con Kate Beckinsale e Scott Eastwood.

(Film 2025, Azione) di James Kent, con Kate Beckinsale e Scott Eastwood. Crime 101 (Film 2026, Thriller) di Bart Layton, con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo.

Netflix, i film e le serie tv del momento