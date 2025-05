Una tragedia ha scosso San Secondo Parmense, in provincia di Parma. Un uomo di 53 anni ha accoltellato la moglie nella loro abitazione, in circostanze ancora da chiarire. A lanciare l’allarme non sono stati i vicini, ma i figli piccoli della coppia, fuggiti in strada dopo aver assistito alla terribile aggressione. “Aiuto”, avrebbero gridato, attirando l’attenzione di una residente che ha immediatamente chiamato i soccorsi. La donna, trovata in gravi condizioni dai sanitari del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove ora si trova ricoverata in Rianimazione. Le sue condizioni sono definite molto critiche.

Lo schianto sulla provinciale

Dopo l’aggressione, il marito si è dato alla fuga in auto, ma ha fatto poca strada. Poco prima delle 9, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe invaso la corsia opposta lungo una strada provinciale e si sarebbe schiantato frontalmente contro un camion. L’impatto gli è stato fatale. Anche i due occupanti del mezzo pesante sono rimasti gravemente feriti. La Polizia municipale sta vagliando ogni dettaglio dell’accaduto, compresa l’ipotesi che l’uomo possa aver volontariamente causato l’incidente, rendendo l’intera tragedia ancora più cupa.